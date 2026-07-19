«Я ж не хочу до в’язниці». Нападник збірної Іспанії зізнався, чи потисне руку Трампу після фіналу ЧС-2026

У неділю, 19 липня, збірна Іспанії зіграє проти Аргентини у фіналі чемпіонату світу-2026.

Президент США Дональд Трамп відвідає вирішальний матч турніру. Цікаво, що незадовго до початку чемпіонату світу у Північній Америці нападник Червоної фурії Борха Іглесіас негативно висловлювався про політика, повідомляє Marca.

Реклама

«Мені подобаються люди, які прагнуть прогресу та дотримання фундаментальних цінностей, і я думаю, що Трампу з цим важко», — сказав Борха.

Перед фіналом мундіалю один із журналістів запитав футболіста, чи потисне він руку Трампу під час церемонії нагородження.

«Так, адже я не хочу, щоб мене посадили до в’язниці. Я вже уявляв собі цей момент. Сподіваюся, ми всі тоді будемо дуже щасливими, усе мине швидко, а потім я постараюся про це забути.

Зараз не час створювати суперечки. Люди чудово знають мою позицію. Я із задоволенням зробив би багато чого, але реальність така, що не маю достатньо влади. Це складно", — сказав Іглесіас.

🚨 BORJA IGLESIAS 🇪🇸 EST SOÛLÉ À L'IDÉE DE DEVOIR SERRER LA MAIN À DONALD TRUMP 🇺🇸 DEMAIN ! 😬



« Si je le saluerai ? OUI, JE N'AI PAS ENVIE DE FINIR EN PRISON ! 😅



J'espère que ça passera vite POUR QUE JE PUISSE RAPIDEMENT L'OUBLIER ! »



🎙️ Panenkapic.twitter.com/wIjb2hc3n8 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 18, 2026

Зазначимо, що Іглесіас зіграв лише одну хвилину на ЧС-2026 — у матчі проти Португалії (1:0).

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу: перемогла Францію у фіналі Катару-2022.

Раніше ми писали, що Маркевич спрогнозував точний рахунок матчу Іспанія — Аргентина у фіналі ЧС-2026.