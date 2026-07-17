У ФІФА відповіли, чи перенесуть фінал чемпіонату світу через погодні умови

Фінальний матч чемпіонату світу-2026 між Іспанією та Аргентиною відбудеться за планом, попри погіршення якості повітря в районі Нью-Йорка та Нью-Джерсі через лісові пожежі в Канаді .

У ФІФА не бачать підстав для перенесення гри, оскільки прогноз погоди передбачає покращення ситуації до неділі, 19 липня, повідомляє ESPN. Фінал на стадіоні Метлайф у штаті Нью-Джерсі має розпочатися о 22:00 за київським часом.

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Напередодні влада Нью-Йорка та Нью-Джерсі оголосила попередження через задимлення. У п’ятницю Управління з надзвичайних ситуацій Нью-Йорка назвало якість повітря «шкідливою для всіх», тоді як днем раніше вона оцінювалася як «дуже шкідлива». Через погану якість повітря вже було перенесено матч МЛС між Ванкувер Вайткепс і Чикаго Файр, який мав відбутися в Чикаго.

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа та ФІФА стежать за розвитком ситуації. Очікується, що Трамп у п’ятницю зустрінеться з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

У четвер збірна Іспанії провела відкрите тренування на відкритому повітрі в Нью-Джерсі, попри небезпечні показники якості повітря. Це викликало занепокоєння серед експертів, які вважали, що заняття варто було перенести до приміщення.

Нагадаємо, у півфіналі ЧС-2026 збірна Іспанії перемогла Францію (2:0), а Аргентина здобула вольову перемогу над Англією (2:1).

Фінал ЧС-2026 / Інфографіка: NV

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу: перемогла Францію у фіналі Катару-2022.

Раніше Мілевський зробив прогноз на фінал ЧС-2026 Іспанія — Аргентина.