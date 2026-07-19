За день до матчу з Аргентиною: збірна Іспанії скасувала останнє тренування перед фіналом ЧС-2026

Збірна Іспанії під час тренування (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta)

У неділю, 19 липня, збірна Іспанії зіграє з Аргентиною у фіналі чемпіонату світу-2026. Вирішальний матч відбудеться в Іст-Ратерфорді на стадіоні «Метлайф», початок — о 22:00 за київським часом.

Напередодні фіналу команда Луїса де ла Фуенте була змушена скасувати останнє тренування через сильні грози, що обрушилися на Нью-Йорк і Нью-Джерсі в суботу, 18 липня, повідомляє BBC.

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Іспанська збірна мала провести заняття на тренувальному полі «Мелані Лейн» у Нью-Джерсі, однак після початку тренування його спочатку призупинили, а згодом повністю скасували через погодні умови.

В Іспанській федерації футболу (RFEF) пояснили, що рішення ухвалили відповідно до протоколу безпеки США під час шторму.

«Тренування збірної Іспанії на тренувальному полі „Мелані Лейн“ у Нью-Джерсі було призупинено відповідно до протоколу безпеки США під час шторму. Гравці зараз беруть участь у розминці в приміщенні», — йдеться у заяві RFEF.

Згідно з правилами безпеки, усі спортивні заходи на відкритому повітрі мають бути припинені, якщо в радіусі 13 кілометрів від місця проведення зафіксовано блискавку або електричну активність. Відновити заняття можна лише після щонайменше 30 хвилин без нових ударів блискавки.

Також ФІФА не надала збірній Іспанії альтернативного часу для проведення тренування в суботу.

Раніше стало відомо, що захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья пообіцяв завершити кар'єру у разі перемоги на ЧС-2026.

Напередодні тренер іспанців Луїс де ла Фуенте розповів про стан Ламіна Ямаля перед фіналом турніру.