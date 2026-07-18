«Не пишу через забобони». Легенда збірної Франції натякнув, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026

Колишній нападник збірної Франції, Атлетіко та Барселони Антуан Грізманн має друзів і колишніх одноклубників в обох командах. Втім, форвард все ж побажав успіху збірній Іспанії. Також він зізнався, що не надсилає повідомлень іспанським футболістам через забобони, повідомляє Flashscore.

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«У збірній Іспанії в мене є понад три колишніх партнерів по команді. Я бажаю їм усього найкращого, але не надсилаю повідомлень через забобони. Наступного дня після перемоги над Францією я поговорив із Маркосом Льоренте — він був неймовірно щасливий. Думаю, так само радіє й уся Іспанія. Хочу, щоб вони насолоджувалися цим моментом, адже він унікальний і може більше ніколи не повторитися.

Виступати на чемпіонаті світу — це величезний стрес і шалене бажання якнайшвидше вийти на поле. У голові одночасно крутяться тисячі думок. Потім ти заходиш на стадіон, бачиш прапори різних країн, представників різних культур, уболівальників у футболках твоєї збірної.

Це відчуття радості, пристрасті й гордості, але водночас і великого напруження, яке не відпускає аж до стартового свистка", — сказав Грізманн.

Зазначимо, що фінал ЧС-2026 розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу: перемогла Францію у фіналі Катару-2022.

Раніше у ФІФА відповіли, чи перенесуть фінал чемпіонату світу через погодні умови.