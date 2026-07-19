Сьогодні фінал чемпіонату світу з футболу: хто грає, коли початок матчу, де буде трансляція

Світова першість розпочалася 12 червня і проходила у трьох країнах — США, Канаді та Мексиці. Уперше в турнірі взяли участь 48 команд.

Де відбудеться фінал

Вирішальний матч ЧС-2026 відбудеться в Іст-Ратерфорді (передмісті Нью-Йорка) на найдорожчому стадіоні світу — «Метлайф», збудованому у 2010 році за 1,6 млрд доларів. Арена вміщує 82 500 глядачів.

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Хто грає

До фіналу вийшли збірні Іспанії та Аргентини. Для іспанців це другий фінал в історії. У 2010 році вони стали чемпіонами світу. Для аргентинців це сьомий фінал: три перемоги (1978, 1986, 2022) і три поразки (1930, 1990, 2014).

Хто фаворит?

У букмекерських конторах фаворитом фінального матчу є збірна Іспанії. Коефіцієнти на основний час: перемога Іспанії — 2,27, нічия — 3,00, перемога Аргентини — 3,63. Імовірність того, що Іспанія стане чемпіоном світу, становить 59%.

Коли початок і де дивитися

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Фінал чемпіонату світу Іспанія — Аргентина транслюватиметься на OTT-платформі MEGOGO, а також на телеканалі MEGOGO СПОРТ у мережах Т2 та кабельних мережах.