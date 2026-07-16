Іспанія — Аргентина. Суперкомп’ютер назвав фаворита фіналу ЧС-2026

16 липня, 14:23
Збірна Іспанії (Фото: REUTERS/Lee Smith)

Збірна Іспанії (Фото: REUTERS/Lee Smith)

У неділю, 19 липня, збірні Іспанії та Аргентини зіграють у фіналі чемпіонату світу-2026.

Читайте також:
Фінал ЧС-2026 з футболу: дата і час, хто гратиме, де дивитися трансляцію

Матч відбудеться в Іст-Ратерфорді (США) й розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Суперкомп’ютер Opta оцінив шанси команд на перемогу.

Імовірність того, що Червона фурія завоює трофей, становить 56,05%, тоді як шанси збірної Аргентини оцінюються у 43,95%.

Реклама

Перед стартом мундіалю Opta оцінювала шанси Іспанії на перемогу в турнірі у 16,18%, а Аргентини — у 10,29%.

Чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини. У фіналі ЧС-2022 аргентинці перемогли збірну Франції в серії пенальті — 3:3 (4:2). Аргентинці вже тричі вигравали мундіаль. Збірна Іспанії має один трофей — здобутий у 2010 році.

Зазначимо, що в церемонії закриття візьмуть участь Джастін Бібер, Шакіра, гурт BTS, Мадонна, Burna Boy, венесуельський диригент Густаво Дудамель, хор PS22 Chorus, а також персонажі «Вулиці Сезам» і «Маппет-шоу».

Раніше ми писали, що Мессі емоційно висловився про вихід Аргентини у фінал ЧС-2026. Також після матчу Лео подарували футболку Марадони.

А тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні зробив сміливу заяву перед фіналом чемпіонату світу 2026 року.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Чемпіонат світу з футболу Футбол збірна Іспанії Збірна Аргентини

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies