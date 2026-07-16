У неділю, 19 липня, збірні Іспанії та Аргентини зіграють у фіналі чемпіонату світу-2026.

Матч відбудеться в Іст-Ратерфорді (США) й розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Суперкомп’ютер Opta оцінив шанси команд на перемогу.

Імовірність того, що Червона фурія завоює трофей, становить 56,05%, тоді як шанси збірної Аргентини оцінюються у 43,95%.

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Перед стартом мундіалю Opta оцінювала шанси Іспанії на перемогу в турнірі у 16,18%, а Аргентини — у 10,29%.

Чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини. У фіналі ЧС-2022 аргентинці перемогли збірну Франції в серії пенальті — 3:3 (4:2). Аргентинці вже тричі вигравали мундіаль. Збірна Іспанії має один трофей — здобутий у 2010 році.

Зазначимо, що в церемонії закриття візьмуть участь Джастін Бібер, Шакіра, гурт BTS, Мадонна, Burna Boy, венесуельський диригент Густаво Дудамель, хор PS22 Chorus, а також персонажі «Вулиці Сезам» і «Маппет-шоу».

Раніше ми писали, що Мессі емоційно висловився про вихід Аргентини у фінал ЧС-2026. Також після матчу Лео подарували футболку Марадони.

А тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні зробив сміливу заяву перед фіналом чемпіонату світу 2026 року.