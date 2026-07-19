Легендарний український тренер Мирон Маркевич заявив, що вболіватиме за Червону фурію, спрогнозувавши їхню перемогу, повідомляє Спорт.ua.

«Що стосується майбутнього фіналу, то хотілося б побачити, з огляду на результативність Іспанії та Аргентини, яскравий футбол, але, думаю, цього не станеться. На кону — перемога у чемпіонаті світу, тому хочеш, не хочеш, але хвилювання буде присутнє в обох суперників.

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З огляду на те, що Аргентина часто забиває в останні 15 хвилин, можна сказати, що команда добре підготовлена не тільки фізично, а й ментально. Проте я не виключаю, що м’ячем більше володітимуть іспанці, але аргентинці не будуть сидіти в обороні, вони теж атакуватимуть, гра буде гострою з обох сторін.

Припускаю, що переможець виграє з різницею в один м’яч, оскільки це дві найкращі збірні. Скажу чесно, що вболіватиму за Іспанію. Ставлю на їхню мінімальну перемогу — 2:1. Мені до душі, як грає ця команда", — сказав Маркевич.

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу: перемогла Францію у фіналі Катару-2022.

Цікаво, що захисник Іспанії пообіцяв завершити кар'єру у збірній у разі перемоги на ЧС-2026.