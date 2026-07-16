Дональд Трамп відвідає фінал ЧС-2026 між Аргентиною та Іспанією

У неділю, 19 липня, збірні Іспанії та Аргентини зіграють у фіналі чемпіонату світу-2026. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Президент США Дональд Трамп відвідає фінальний матч чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини та Іспанії. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

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«Ми з нетерпінням чекаємо фінального матчу в неділю, і я знаю, що президент з нетерпінням чекає на нього», — сказала Лівітт журналістам під час пресконференції, цитує її Reuters.

Нагадаємо, за півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

Повідомлялось, що ФІФА хоче збільшити перерву у фіналі ЧС-2026 через масштабне шоу.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що організація офіційно розгляне можливість збільшення кількості учасників фінальної частини чемпіонату світу до 64 команд уже на турнірі 2030 року.

Окрім цього, ФІФА запустила онлайн-продаж невеликих фрагментів поля стадіону Нью-Джерсі в Нью-Йорку, де відбудеться фінальний матч чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Також повідомлялось, що євродепутати закликали розслідувати дії Інфантіно після скасування дискваліфікації Балогуна.