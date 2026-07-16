Дональд Трамп відвідає фінал ЧС-2026 між Аргентиною та Іспанією

16 липня, 23:44
Дональд Трамп і Джанні Інфантіно (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Дональд Трамп і Джанні Інфантіно (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

У неділю, 19 липня, збірні Іспанії та Аргентини зіграють у фіналі чемпіонату світу-2026. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Президент США Дональд Трамп відвідає фінальний матч чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини та Іспанії. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

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«Ми з нетерпінням чекаємо фінального матчу в неділю, і я знаю, що президент з нетерпінням чекає на нього», — сказала Лівітт журналістам під час пресконференції, цитує її Reuters.

Нагадаємо, за півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

Повідомлялось, що ФІФА хоче збільшити перерву у фіналі ЧС-2026 через масштабне шоу.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що організація офіційно розгляне можливість збільшення кількості учасників фінальної частини чемпіонату світу до 64 команд уже на турнірі 2030 року.

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Окрім цього, ФІФА запустила онлайн-продаж невеликих фрагментів поля стадіону Нью-Джерсі в Нью-Йорку, де відбудеться фінальний матч чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Також повідомлялось, що євродепутати закликали розслідувати дії Інфантіно після скасування дискваліфікації Балогуна.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол ФІФА ЧС-2026

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