Чемпіона світу-2010 не впустили до США на фінал мундіалю через матч в Ірані — це було 10 років тому

Колишній гравець збірної Іспанії Жоан Капдевіла назвав причину, через яку йому відмовили у видачі візи ESTA для в’їзду до США .

В ефірі El Partidazo de COPE чемпіон світу-2010 розповів, що проблема виникла через його участь у 2016 році в матчі легенд Ла Ліги, який відбувся в Тегерані (Іран).

«Мені відмовили у видачі ESTA, тому що десять років тому я зіграв в Ірані звичайний матч за участю легенд Ла Ліги. Схоже, якщо ти бував там, то не можеш в'їхати до Сполучених Штатів», — сказав Капдевіла.

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Зазначимо, що громадяни країн, які входять до безвізової програми, які відвідували Іран після 1 березня 2011 року, не можуть в'їжджати до США за програмою ESTA. У такому разі вони повинні попередньо отримати звичайну візу.

Зазначимо, що фінал ЧС-2026 розпочнеться 19 липня о 22:00 за київським часом.

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу: перемогла Францію у фіналі Катару-2022.

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