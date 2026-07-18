Нагороди світової першості розіграють команди, які програли в півфіналах.

Збірні Франції та Англії зустрінуться в ніч на неділю, 19 липня, у Маямі в матчі за третє місце чемпіонату світу з футболу. Початок поєдинку — о 0:00 за київським часом.

Реклама

На груповому етапі збірна Франції посіла перше місце, вигравши три матчі: у Сенегалу (3:1), Іраку (3:0) та Норвегії (4:1). В 1/16 фіналу французи обіграли Швецію — 3:0, в 1/8 фіналу перемогли Парагвай — 1:0. У чвертьфіналі обіграли Марокко — 2:0, а в півфіналі поступилися Іспанії — 0:2.

Збірна Англії посіла перше місце у своїй групі: перемогла Хорватію (4:2), зіграла внічию з Ганою (0:0) та виграла в Панами (2:0). В 1/16 фіналу англійці обіграли ДР Конго (2:0). В 1/8 фіналу перемогли Мексику (3:2). У чвертьфіналі в додатковий час обіграли Норвегію — 2:1. А в півфіналі поступилися Аргентині — 1:2.

Аналітики букмекерських контор прогнозують перемогу збірної Франції в основний час із імовірністю 52,3%, шанси на перемогу збірної Англії — 25,7%, а ймовірність нічиєї в основний час — 22,0%.

Збірна Франції здобуде бронзові медалі з імовірністю 67%, шанси Англії — 33%.

В Україні пряма трансляція матчу Франція — Англія буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Нагадаємо, що 19 липня у фіналі чемпіонату світу з футболу зустрінуться збірні Іспанії та Аргентини.