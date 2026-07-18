Матч Франція — Англія пройде в ніч на неділю, 19 липня. Початок гри — о 0:00 за київським часом. Читайте анонс поєдинку Франція — Англія.

В Україні чемпіонат світу з футболу транслює медіасервіс MEGOGO.

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В Україні глядачі можуть переглянути матч Франція — Англія, а також усі інші поєдинки мундіалю, на OTT-платформі MEGOGO за передплатами «Спорт» та в усіх пакетах MEGOPACK. Стежити за іграми ЧС-2026 на платформі можна в підрозділі «Футбол» (у розділі «Спорт»), а також на каналах MEGOGO Футбол Перший, MEGOGO Футбол Другий та MEGOGO Футбол Третій.

Крім того, трансляція матчу Франція — Англія в Україні буде доступна безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у мережах Т2 та кабельних мережах.

Букмекери вважають збірну Франції фаворитом поєдинку.

Раніше ми писали, що водій автобуса збірної Англії написав зворушливий вірш після того, як команда не змогла вийти до фіналу ЧС-2026.

До речі, призначення Зінедіна Зідана головним тренером збірної Франції може затягнутися через законодавчі обмеження щодо оплати праці.

Нагадаємо, що у фіналі чемпіонату світу з футболу зіграють збірні Іспанії та Аргентини.