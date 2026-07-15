Півфінальний матч ЧС-2026 між Францією та Іспанією відвідали зірки світового масштабу.

Камери зафіксували на трибунах легенду футболу Девіда Бекхема та голлівудського актора Тімоті Шаламе, які спілкувалися під час другого тайму.

Бекхем був у костюмі й прийшов разом із дружиною Вікторією, тоді як Шаламе підтримував збірну Франції, одягнувши екіпірування «синіх».

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Another video of Timothée Chalamet and his dad chatting with David Beckham during France vs Spain match at the World Cup. 📹 pic.twitter.com/rzbBUPtcGn — Timothée Chalamet Updates (@timotheeupdates) July 14, 2026

Шаламе вже не вперше відвідує матчі мундіалю — він був присутній на чвертьфіналі Іспанія — Бельгія. Бекхем же активно стежить за турніром і, ймовірно, з’явиться на другому півфіналі Англія — Аргентина.

Матч завершився перемогою Іспанії над Францією з рахунком 2:0.

Збірна Іспанії вперше з 2010 року пробилася до фіналу чемпіонату світу.

Вирішальний матч ЧС-2026 відбудеться 19 липня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Фінал чемпіонату світу з футболу відбудеться 19 липня в Іст-Ратерфорді. За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

ФІФА також планує подовжити перерву між першим і другим таймами, оскільки на стадіоні виступатимуть Мадонна, Шакіра, гурт BTS і Джастін Бібер.

Президент США Дональд Трамп особисто вручить головний трофей переможцям ЧС-2026 спільно з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.