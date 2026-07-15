Девід Бекхем зустрівся з Тімоті Шаламе під час півфіналу Франція — Іспанія на ЧС-2026 — відео
Девід Бекхем та Тімоті Шаламе (Фото: ITV)
Півфінальний матч ЧС-2026 між Францією та Іспанією відвідали зірки світового масштабу.
Камери зафіксували на трибунах легенду футболу Девіда Бекхема та голлівудського актора Тімоті Шаламе, які спілкувалися під час другого тайму.
Бекхем був у костюмі й прийшов разом із дружиною Вікторією, тоді як Шаламе підтримував збірну Франції, одягнувши екіпірування «синіх».
Шаламе вже не вперше відвідує матчі мундіалю — він був присутній на чвертьфіналі Іспанія — Бельгія. Бекхем же активно стежить за турніром і, ймовірно, з’явиться на другому півфіналі Англія — Аргентина.
Матч завершився перемогою Іспанії над Францією з рахунком 2:0.
Збірна Іспанії вперше з 2010 року пробилася до фіналу чемпіонату світу.
Вирішальний матч ЧС-2026 відбудеться 19 липня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Фінал чемпіонату світу з футболу відбудеться 19 липня в Іст-Ратерфорді. За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.
ФІФА також планує подовжити перерву між першим і другим таймами, оскільки на стадіоні виступатимуть Мадонна, Шакіра, гурт BTS і Джастін Бібер.
Президент США Дональд Трамп особисто вручить головний трофей переможцям ЧС-2026 спільно з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.