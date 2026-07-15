«Були кращими у всіх аспектах». Шеркі назвав причини поразки Франції від Іспанії у півфіналі ЧС-2026

Атакувальний півзахисник збірної Франції Раян Шеркі прокоментував поразку своєї команди від Іспанії (0:2) у півфіналі чемпіонату світу‑2026.

За словами футболіста, іспанці перевершили французів практично в усіх компонентах гри, повідомляє RMC Sport.

«Навіть не знаю, що сказати. Вони були кращими у всіх аспектах гри. Вони більше хотіли перемогти. Я переконаний, що наша команда сильніша за них, але сьогодні вони нас перевершили.

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Вони не чинили якогось божевільного тиску, не пресингували по всьому полю. Можливо, ми не впоралися з емоціями", — сказав Шеркі.

Гравець також подякував уболівальникам за підтримку.

«Щодо матчу за 3-тє місце, то спочатку нам потрібно просто осмислити те, що відбувається. Серце розривається, коли бачиш емоції вболівальників, які згуртувалися під нашим прапором. До речі, хочу подякувати всім французам, які підтримували нас», — додав Шеркі.

У ніч на 19 липня збірна Франції проведе матч за третє місце, де зустрінеться з командою, яка програє у другому півфіналі між Англією та Аргентиною.

Збірна Іспанії вперше з 2010 року пробилася до фіналу чемпіонату світу.

Вирішальний матч ЧС-2026 відбудеться 19 липня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Фінал чемпіонату світу з футболу відбудеться 19 липня в Іст-Ратерфорді. За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

ФІФА також планує подовжити перерву між першим і другим таймами, оскільки на стадіоні виступатимуть Мадонна, Шакіра, гурт BTS і Джастін Бібер.

Президент США Дональд Трамп особисто вручить головний трофей переможцям ЧС-2026 спільно з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.