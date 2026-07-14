Франція — Іспанія: як безкоштовно подивитися трансляцію півфінального матчу ЧС-2026

14 липня, 20:30
Франція — фаворит матчу (Фото: REUTERS/Майк Сегар)

Франція — фаворит матчу (Фото: REUTERS/Майк Сегар)

Поєдинок за вихід у фінал мундіалю відбудеться в американському Арлінгтоні.

Матч Франція — Іспанія пройде у вівторок, 14 липня. Початок гри — о 22:00 за київським часом. Читайте анонс поєдинку Франція — Іспанія.

В Україні чемпіонат світу з футболу транслює медіасервіс MEGOGO.

Реклама

Читайте також:
ЧС-2026 з футболу: розклад і результати всіх матчів — онлайн

В Україні глядачі можуть переглянути матч Франція — Іспанія та всі інші поєдинки мундіалю на OTT-платформі MEGOGO за передплатами «Спорт» і в усіх пакетах MEGOPACK. Стежити за іграми ЧС-2026 на платформі можна в підрозділі «Футбол» розділу «Спорт», а також на каналах MEGOGO Футбол Перший, MEGOGO Футбол Другий та MEGOGO Футбол Третій.

Крім того, трансляція матчу в Україні буде доступна безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у мережах Т2 та кабельних мережах.

Букмекери вважають збірну Франції фаворитом поєдинку. А легендарний український тренер Мирон Маркевич дав прогноз на матч Франції та Іспанії. На його думку, основний час завершиться результативною нічиєю, а переможець визначиться в серії пенальті.

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Рой Кін назвав єдиний шанс Іспанії в матчі проти Франції на ЧС-2026.

Зазначимо, що суперкомп’ютер назвав фаворита чемпіонату світу перед півфіналами.

NV
Фото: NV

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Чемпіонат світу з футболу ЧС-2026 Збірна Франції збірна Іспанії

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies