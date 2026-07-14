Поєдинок за вихід у фінал мундіалю відбудеться в американському Арлінгтоні.

Матч Франція — Іспанія пройде у вівторок, 14 липня. Початок гри — о 22:00 за київським часом. Читайте анонс поєдинку Франція — Іспанія.

В Україні чемпіонат світу з футболу транслює медіасервіс MEGOGO.

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В Україні глядачі можуть переглянути матч Франція — Іспанія та всі інші поєдинки мундіалю на OTT-платформі MEGOGO за передплатами «Спорт» і в усіх пакетах MEGOPACK. Стежити за іграми ЧС-2026 на платформі можна в підрозділі «Футбол» розділу «Спорт», а також на каналах MEGOGO Футбол Перший, MEGOGO Футбол Другий та MEGOGO Футбол Третій.

Крім того, трансляція матчу в Україні буде доступна безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у мережах Т2 та кабельних мережах.

Букмекери вважають збірну Франції фаворитом поєдинку. А легендарний український тренер Мирон Маркевич дав прогноз на матч Франції та Іспанії. На його думку, основний час завершиться результативною нічиєю, а переможець визначиться в серії пенальті.

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Рой Кін назвав єдиний шанс Іспанії в матчі проти Франції на ЧС-2026.

Зазначимо, що суперкомп’ютер назвав фаворита чемпіонату світу перед півфіналами.