Ямаль зіграє у фіналі ЧС, Мбаппе — у матчі за третє місце (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Юлія Довбик, дружина форварда Роми та збірної України Артема Довбика, поділилася з підписниками моментами перегляду півфіналу чемпіонату світу‑2026 між Францією та Іспанією .

Юлія опублікувала кілька сторіз в Instagram, натякнувши за кого вболіває разом з донькою.

«Думаю, вам очевидно, за кого я», — підписала одне з фото дружина футболіста.

Реклама

Фото: Юлія Довбик/Instagram

Фото: Юлія Довбик/Instagram

Юлія зазначила геолокацію — іспанську Жирону. Саме за Жирону перед переходом у Рому виступав Артем.

Таким чином стало зрозуміло, що дружина українського нападника підтримувала збірну Іспанії, яка в підсумку здобула перемогу над Францією з рахунком 2:0 та стала першим фіналістом чемпіонату світу-2026.

Найкращим гравцем матчу було визнано захисника збірної Іспанії Педро Порро, який забив другий гол.

Збірна Іспанії вперше з 2010 року пробилася до фіналу чемпіонату світу. У фіналі іспанці зіграють з переможцем півфіналу Англія — Аргентина.

Вирішальний матч ЧС-2026 відбудеться 19 липня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Фінал чемпіонату світу з футболу відбудеться 19 липня в Іст-Ратерфорді. За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

ФІФА також планує подовжити перерву між першим і другим таймами, оскільки на стадіоні виступатимуть Мадонна, Шакіра, гурт BTS і Джастін Бібер.

Президент США Дональд Трамп особисто вручить головний трофей переможцям ЧС-2026 спільно з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.