Мбаппе встановив рекорд Франції за кількістю матчів на чемпіонатах світу

Півфінальний матч чемпіонату світу-2026 проти Іспанії став для Мбаппе 21‑м на мундіалях.

За цим показником він випередив воротаря Уго Льоріса, який раніше одноосібно очолював рейтинг, маючи у своєму активі 20 поєдинків за"триколірних" на чемпіонатах світу.

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Раніше Мбаппе став першим футболістом в історії, якому вдалося забити по вісім м’ячів на двох різних чемпіонатах світу.

Наразі форвард також продовжує боротьбу за звання найкращого бомбардира ЧС-2026. Перед півфіналом він ділив першу сходинку в списку снайперів разом із капітаном збірної Аргентини Ліонелем Мессі, у якого також вісім забитих голів.

Повідомлялося, що Мбаппе є головним фаворитом на Золотий м’яч ЧС-2026 за версією Goal.

Після матчу 1/8 фіналу ЧС‑2026, де Франція перемогла Парагвай (1:0), парагвайська сенаторка Селесте Амарілья у соцмережах назвала Мбаппе «колонізованим камерунцем» і «дикуном», а також висміяла його поведінку у моменті з воротарем Орландо Гіллем, який кинув м’яч у спину французу після відмови від рукостискання.

Міністерка спорту Франції Маріна Феррарі жорстко відповіла парагвайській сенаторці через образи Мбаппе. Вона засудила заяву Амарільї, назвавши її расистською, та висловила підтримку капітану збірної Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон також став на захист капітана збірної Франції.

Пізніше президент Парагваю Сантьяго Пенья написав листа Макрону, у якому засудив заяви Амарільї

Сам Мбаппе звинуватив парагвайську сенаторку у расизмі.