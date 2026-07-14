Колишній головний тренер збірної України Леонід Буряк поділився очікуваннями від матчу між Францією та Іспанією у півфіналі чемпіонату світу 2026 року.

Легендарний фахівець вважає, що у французів більше шансів вийти до фіналу турніру.

«Я вболіваю за Францію і вважаю її фаворитом. На мій погляд, французи грають у більш сучасний, актуальний футбол. З відповідними кондиціями, з гарними виконавцями. Тож саме на її боці мої симпатії.

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Іспанці є іспанцями, ніхто не віднімає і не применшує їхні заслуги. Вони грають у свій специфічний футбол, і весь світ зараз під їхній стиль «тіки-така» підлаштувався. Я не люблю такий футбол. І якщо зрівнювати, то мені ближче гра Реала, ніж Барселони", — цитує Буряка Sport.ua.

Матч Франція — Іспанія відбудеться сьогодні, 14 липня, початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Інший півфінал між національними командами Англії та Аргентини заплановано на середу, 15 липня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Раніше ми писали, що Рой Кін назвав єдиний шанс Іспанії в матчі з Францією на ЧС-2026, а також передбачив фіналістів турніру.

Також легендарний український тренер Мирон Маркевич зробив детальний прогноз на матч Франція — Іспанія у півфіналі ЧС-2026.