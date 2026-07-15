Саме Порро став автором другого гола у зустрічі. На 58-й хвилині він вдало завершив атаку після передачі Дані Ольмо.

Читайте також: Мбаппе встановив рекорд Франції за кількістю матчів на чемпіонатах світу

Завдяки успіху над французами збірна Іспанії вперше з 2010 року пробилася до фіналу чемпіонату світу.

Реклама

Команда Луїса де ла Фуенте розпочала турнір із нічиєї проти Кабо‑Верде (0:0), але далі здобула шість перемог поспіль: над Саудівською Аравією (4:0), Уругваєм (1:0), Австрією (3:0), Португалією (1:0), Бельгією (2:1) та Францією (2:0).

У фіналі мундіалю команда Луїса де ла Фуенте зустрінеться з переможцем другого півфіналу між Англією та Аргентиною.

Вирішальний матч ЧС-2026 відбудеться 19 липня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Фінал чемпіонату світу з футболу відбудеться 19 липня в Іст-Ратерфорді. За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

ФІФА також планує подовжити перерву між першим і другим таймами, оскільки на стадіоні виступатимуть Мадонна, Шакіра, гурт BTS і Джастін Бібер.