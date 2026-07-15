Поховав надії Франції. Визначено найкращого гравця матчу Франція — Іспанія у півфіналі ЧС-2026
Педро Порро (Фото: Reuters/Maria Lysaker)
Захисник збірної Іспанії Педро Порро отримав нагороду найкращого футболіста півфінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Франції (2:0).
Саме Порро став автором другого гола у зустрічі. На 58-й хвилині він вдало завершив атаку після передачі Дані Ольмо.
Завдяки успіху над французами збірна Іспанії вперше з 2010 року пробилася до фіналу чемпіонату світу.
Команда Луїса де ла Фуенте розпочала турнір із нічиєї проти Кабо‑Верде (0:0), але далі здобула шість перемог поспіль: над Саудівською Аравією (4:0), Уругваєм (1:0), Австрією (3:0), Португалією (1:0), Бельгією (2:1) та Францією (2:0).
У фіналі мундіалю команда Луїса де ла Фуенте зустрінеться з переможцем другого півфіналу між Англією та Аргентиною.
Вирішальний матч ЧС-2026 відбудеться 19 липня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Фінал чемпіонату світу з футболу відбудеться 19 липня в Іст-Ратерфорді. За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.
ФІФА також планує подовжити перерву між першим і другим таймами, оскільки на стадіоні виступатимуть Мадонна, Шакіра, гурт BTS і Джастін Бібер.