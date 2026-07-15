Захисник збірної Іспанії Педро Порро поділився емоціями після півфіналу чемпіонату світу‑2026, де його команда перемогла Францію з рахунком 2:0

Футболіст зізнався, що навіть не сподівався пережити подібний момент у своїй кар'єрі, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

«Це здійснення мрії, чесно кажучи, я навіть у найсміливіших мріях такого не уявляв. Я дуже щасливий, дуже задоволений настроєм команди від початку й до самого кінця. Вважаю, що ми провели чудовий матч, ми зробили сьогодні все необхідне, щоб вийти у фінал», — сказав Порро.

Реклама:

Футболіст підкреслив, що успіх належить усій команді.

«Ми знали, що це дуже, дуже непроста команда, яка грала справді добре, і, чесно кажучи, це досягнення всієї команди, а зовсім не моє. Залишається лише привітати всіх, адже вони видали фантастичний матч», — додав гравець.

Реклама

Порро став автором другого гола у зустрічі та був визнаний найкращим гравцем матчу.

У фіналі мундіалю команда Луїса де ла Фуенте зустрінеться з переможцем другого півфіналу між Англією та Аргентиною.

Вирішальний матч ЧС-2026 відбудеться 19 липня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Фінал чемпіонату світу з футболу відбудеться 19 липня в Іст-Ратерфорді. За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

ФІФА також планує подовжити перерву між першим і другим таймами, оскільки на стадіоні виступатимуть Мадонна, Шакіра, гурт BTS і Джастін Бібер.

Президент США Дональд Трамп особисто вручить головний трофей переможцям ЧС-2026 спільно з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.