Збірна Іспанії стала першим фіналістом чемпіонату світу-2026, впевнено перегравши Францію з рахунком 2:0 у півфінальному поєдинку.

Команда Луїса де ла Фуенте відкрила рахунок уже в першому таймі. На 22-й хвилині після фолу Люки Діня на Ламіні Ямалі арбітр призначив пенальті, який реалізував Мікель Оярсабаль.

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Після перерви іспанці закріпили перевагу. На 58-й хвилині Педро Порро вдало завершив комбінацію за участю Дані Ольмо та подвоїв рахунок. Французи так і не змогли знайти шлях до воріт суперника, а Іспанія впевнено довела матч до перемоги.

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Відео: Megogo

У фіналі мундіалю команда Луїса де ла Фуенте зустрінеться з переможцем другого півфіналу між Англією та Аргентиною.

Вирішальний матч ЧС-2026 відбудеться 19 липня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Фінал чемпіонату світу з футболу відбудеться 19 липня в Іст-Ратерфорді. За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

ФІФА також планує подовжити перерву між першим і другим таймами, оскільки на стадіоні виступатимуть Мадонна, Шакіра, гурт BTS і Джастін Бібер.

Президент США Дональд Трамп особисто вручить головний трофей переможцям ЧС-2026 спільно з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.