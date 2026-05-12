Учасник ЧС-2026 залишився без тренера за місяць до старту турніру

Збірна Кюрасао, яка вперше в історії вийшла на чемпіонат світу, залишилася без головного тренера менш ніж за місяць до старту ЧС-2026.

Федерація футболу Кюрасао (FFK) офіційно оголосила про відставку нідерландського фахівця Фреда Рюттена.

У заяві федерації не уточнюються причини відходу тренера. Сам Рюттен заявив, що вирішив піти, аби зберегти стабільність у структурі національної команди та здорову атмосферу всередині колективу.

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«Не повинно бути атмосфери, яка шкодить здоровим професійним стосункам у команді чи серед персоналу. Саме тому відставка є правильним рішенням. Час тисне, і Кюрасао має рухатися вперед. Я шкодую про те, як розвивалися події, але бажаю всім найкращого», — заявив Рюттен.

Ім'я нового головного тренера федерація поки не назвала. Водночас нідерландські ЗМІ повідомляють, що до повернення готовий Дік Адвокат, який залишив команду в лютому через хворобу доньки. За даними медіа, стан її здоров’я покращився, а 78-річний фахівець має підтримку частини гравців. У разі повернення Адвокат стане найстаршим тренером в історії чемпіонатів світу.

Зазначимо, що Рюттен очолив збірну Кюрасао лише 23 лютого 2026 року. Під його керівництвом команда провела лише два товариські матчі в рамках підготовки до ЧС-2026: поразка від Китаю (0:2) та розгромний програш Австралії (1:5).

Фред Рюттен відомий роботою з низкою європейських клубів, серед яких ПСВ, Феєнорд, Вітесс, Твенте, німецький Шальке 04 та бельгійський Андерлехт.

Нагадаємо, збірна Кюрасао стала головною сенсацією відбору до ЧС-2026. Карибська команда вперше у своїй історії пробилася на чемпіонат світу, вигравши кваліфікаційну групу КОНКАКАФ, де випередила Ямайку, Тринідад і Тобаго та Бермудські острови. Команда завершила відбір без жодної поразки, забивши 28 голів у 10 матчах.

Кюрасао також стане найменшою країною за населенням в історії, яка зіграє на чемпіонаті світу. Населення острова становить близько 160−180 тисяч осіб.

Чемпіонат світу-2026 проходитиме з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Уперше в історії на турнірі виступлять 48 збірних. Кюрасао потрапила до групи E, де зустрінеться зі збірними Німеччини, Еквадору та Кот-д'Івуару.

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Раніше повідомлялось, що головний тренер збірної Аргентини з футболу Ліонель Скалоні оголосив попередню заявку на чемпіонат світу 2026 року.