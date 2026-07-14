Центральний півзахисник Барселони та збірної Нідерландів Френкі де Йонг може надовго вибути з гри через травму коліна.

Як повідомляє Marca, Барселона розпочала підготовку до нового сезону, а футболісти, серед яких були учасники чемпіонату світу-2026 Рональд Араухо та Френкі де Йонг, прибули на медичне обстеження.

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Під час огляду лікарі виявили у нідерландського хавбека проблеми з коліном. Найближчими днями він пройде додаткові обстеження, після яких стане відомий остаточний діагноз.

У клубі побоюються, що травма може виявитися серйозною, і де Йонг може пропустити близько чотирьох місяців.

Зазначимо, Френкі де Йонг виступає за Барселону та збірну Нідерландів. У складі каталонського клубу він провів 320 матчів, забив 22 голи та віддав 29 результативних передач, а за національну команду зіграв 66 поєдинків і відзначився двома м’ячами.

На чемпіонаті світу-2026 де Йонг провів чотири матчі у стартовому складі, але не записав до свого активу голів чи асистів.

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