Тривожний сигнал для Барселони: у де Йонга виявили травму після ЧС-2026 — він може пропустити до 4 місяців

14 липня, 18:54
Френкі де Йонг (Фото: REUTERS/Eloisa Sanchez)

Френкі де Йонг (Фото: REUTERS/Eloisa Sanchez)

Центральний півзахисник Барселони та збірної Нідерландів Френкі де Йонг може надовго вибути з гри через травму коліна.

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Як повідомляє Marca, Барселона розпочала підготовку до нового сезону, а футболісти, серед яких були учасники чемпіонату світу-2026 Рональд Араухо та Френкі де Йонг, прибули на медичне обстеження.

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Під час огляду лікарі виявили у нідерландського хавбека проблеми з коліном. Найближчими днями він пройде додаткові обстеження, після яких стане відомий остаточний діагноз.

У клубі побоюються, що травма може виявитися серйозною, і де Йонг може пропустити близько чотирьох місяців.

Зазначимо, Френкі де Йонг виступає за Барселону та збірну Нідерландів. У складі каталонського клубу він провів 320 матчів, забив 22 голи та віддав 29 результативних передач, а за національну команду зіграв 66 поєдинків і відзначився двома м’ячами.

На чемпіонаті світу-2026 де Йонг провів чотири матчі у стартовому складі, але не записав до свого активу голів чи асистів.

Раніше повідомлялось, що понад 100 тисяч фанатів зустріли збірну Норвегії після історичного ЧС-2026.

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Зазначимо, що суперкомп’ютер назвав фаворита ЧС-2026 перед півфіналами.

Також повідомляли про те, що Голанд привіз із ЧС-2026 незвичний сувенір за 750 доларів.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол ФК Барселона ЧС-2026 збірна Норвегії

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