Півзахисник збірної Іспанії Гаві виконав свою обіцянку після перемоги команди на чемпіонаті світу-2026, пофарбувавши волосся в рожевий колір.

Ще до початку турніру футболіст заявив: «Я пофарбую волосся в рожевий колір, якщо виграю чемпіонат світу».

Після тріумфу він опублікував в Instagram фото з новим образом, підписавши його: «Людина слова».

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Нагадаємо, у фіналі ЧС-2026 збірна Іспанії перемогла Аргентину з рахунком 1:0. Єдиний гол у додатковий час забив Ферран Торрес. Матч відбувся на стадіоні «Нью-Йорк Нью-Джерсі».

21-річний Гаві є центральним півзахисником Барселони та збірної Іспанії. Вихованець академії Ла Масія, він дебютував за першу команду каталонців у 17-річному віці. Футболіст є володарем нагород Golden Boy та Kopa Trophy (2022), а також чемпіоном Іспанії та володарем Суперкубка країни.

У червні 2026 року Гаві став шостим футболістом в історії, який зіграв на двох чемпіонатах світу до досягнення 22-річного віку. За кар'єру він провів понад 190 офіційних матчів, а за збірну Іспанії вже зіграв 31 матч і забив п’ять м’ячів.

Раніше повідомлялося, що лівий захисник Реала та збірної Іспанії Марк Кукурелья після перемоги на ЧС-2026 набив татуювання із зображенням Луїса де ла Фуенте.

Ми писали, що італієць за допомогою трактора створив величезне зображення на честь Іспанії.