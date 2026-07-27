Нагороду Гол турніру отримав захисник збірної Кабо-Верде Сідні Лопес Кабрал за м’яч у ворота Аргентини.

Кабрал відзначився на 103-й хвилині матчу 1/16 фіналу в Маямі. Він обіграв Алексіса Мак Аллістера на замасі та потужним ударом із кута штрафного майданчика закрутив м’яч у верхній кут воріт Еміліано Мартінеса.

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«Коли я підвів погляд і побачив, як м’яч летить у верхній кут, я подумав: „Що ж я щойно накоїв?“ Я не міг повірити. Кожен мріє забити на чемпіонаті світу, але зробити це таким чином проти такої великої команди було неймовірно», — сказав Кабрал.

Гол Кабрала зрівняв рахунок у зустрічі — 2:2, однак аргентинці згодом забили вирішальний м’яч. Матч завершився перемогою Аргентини з рахунком 3:2 після додаткового часу.

За словами захисника, після його гола мати втратила свідомість від емоцій.

«Перед грою я сказав мамі та дівчині, що якщо заб’ю, то побіжу до них. Коли я приїхав туди, побачив, як мама плаче. Усі були зайняті тим, що доглядали за нею, бо вона знепритомніла після мого гола», — розповів Кабрал.

Друге місце в голосуванні посів гол Ельдора Шомуродова зі збірної Узбекистану у ворота Демократичної Республіки Конго (1:3), а третім став м’яч Вілсона Ісідора з Гаїті у матчі проти Марокко (2:4).

До списку також увійшли результативні удари Ліонеля Мессі, Кіліана Мбаппе, Джуда Беллінгема, Хуліана Альвареса, Ерлінга Голанда та інших футболістів.

Завдяки цій нагороді Кабрал увійшов до списку переможців номінації Гол турніру разом із Рішарлісоном (2022), Бенжаменом Паваром (2018) та Хамесом Родрігесом (2014).

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