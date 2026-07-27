«Помедитуйте або помоліться»: Інфантіно звернувся до критиків ЧС-2026 та звинуватив їх у поширенні ненависті

Президент ФІФА Джанні Інфантіно звинуватив критиків у поширенні ненависті та неправдивих наративів, водночас назвавши турнір успішним прикладом єдності, безпеки та інклюзивності.

Відповідний пост він розмістив у своєму Instagram.

Президент ФІФА звернувся до тих, хто, за його словами, поширював неправдиву інформацію про турнір:

«Тим, хто стоїть за своїми ручками та паперами, за екранами поширює ненависть та неправдиві чутки, я хочу сказати, що поки ви сидите позаду, ми у ФІФА знаходимося на передовій, організовуємо, наполегливо працюємо та влаштовуємо найкраще шоу у світі.

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Тим, хто витрачає свій час і енергію на те, щоб ненавидіти нас, прошу: знайдіть хвилинку, щоб задуматися, помедитувати, помолитися або подивитися футбольний матч і по-справжньому придивитися до облич, очей та емоцій. Нехай футбол підніметься над усією ненавистю".

За словами Інфантіно, турнір пройшов без серйозних проблем із безпекою: «Ми не зазнали жодного насильства, жодних інцидентів, 100% безпека та захист, лише радість та щастя»

Під час чемпіонату світу ФІФА зіткнулася з критикою через візові обмеження США, які вплинули на вболівальників та офіційних осіб із кількох країн.

Зокрема раніше головний тренер збірної Ірану Амір Галеної після нічиєї з Новою Зеландією (2:2) заявив, що команда почувається «найбільш пригнобленою».

Збірній Ірану наказали залишити США після першого матчу на чемпіонаті світу-2026. Окрім цього, напередодні матчів Ірану на турнірі проти ФІФА подали позов.

Також дискусії викликали дисциплінарна справа Фоларіна Балогуна, рішення щодо скасування його автоматичної дискваліфікації після червоної картки.

Хоча Інфантіно не коментував окремі епізоди, він заявив, що подібні суддівські та дисциплінарні рішення є звичною практикою в багатьох провідних футбольних лігах.

«Потенційно помилкові червоні чи жовті картки або подальші рішення не дискваліфікувати гравців у певних ситуаціях є звичайними та широко прийнятими в деяких найбільших лігах світу. Цікаво, що ті ж країни, які використовують цю практику, критикують її», — зазначив президент ФІФА.

Інфантіно також наголосив, що турнір продемонстрував здатність футболу об'єднувати країни, попри політичні конфлікти та інші труднощі.

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«Іран в'їхав до Сполучених Штатів без інцидентів чи конфліктів. Іранська команда отримала візи для в'їзду, тому що футбол — це мир. Це не політика», — написав він.

Раніше повідомлялось, що Інфантіно надіслав листа Аргентині після скандалу у фіналі чемпіонату світу-2026, який розслідує ФІФА.