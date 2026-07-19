Збірні Іспанії та Аргентини зустрінуться в неділю, 19 липня, у фіналі чемпіонату світу з футболу. Початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Аргентина.

Реклама

Уперше в історії у фіналі чемпіонату світу зіграють чинні переможці чемпіонатів Європи та Південної Америки.

Збірна Іспанії виграла свою групу: нічия з Кабо-Верде (0:0), перемога над Саудівською Аравією (4:0) та Уругваєм (1:0). У 1/16 фіналу іспанці розгромили Австрію (3:0), в 1/8 фіналу обіграли Португалію — 1:0. У чвертьфіналі перемогли Бельгію — 2:1, а в півфіналі здолали Францію — 2:0.

Аргентина посіла перше місце в групі, вигравши всі матчі: в Алжиру (3:0), Австрії (2:0) та Йорданії (3:1). В 1/16 фіналу Аргентина здолала Кабо-Верде лише в додатковий час (3:2). В 1/8 фіналу відіграла два м’ячі в матчі проти Єгипту — 3:2. У чвертьфіналі в додатковий час перемогла Швейцарію — 3:1. А в півфіналі обіграла Англію — 2:1.

Аналітики букмекерських контор прогнозують перемогу збірної Іспанії в основний час із імовірністю 43,2%, шанси на перемогу збірної Аргентини становлять 26,3%, а ймовірність нічиєї в основний час — 30,5%.

Коефіцієнти на титул: Іспанія — 1,63, Аргентина — 2,30.

В Україні пряма трансляція матчу Іспанія — Аргентина буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Легендарний український тренер Мирон Маркевич дав прогноз на матч Іспанія — Аргентина. На думку фахівця, іспанці мають перемогти з рахунком 2:1.