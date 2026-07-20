«Тримали його подалі». Тренер збірної Іспанії пояснив, як його команда зупинила Мессі у фіналі ЧС-2026

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився враженнями після перемоги над Аргентиною (1:0) у фіналі чемпіонату світу-2026 та розповів, за рахунок чого його команді вдалося стримати Ліонеля Мессі.

Наставник вважає, що його підопічні заслужено стали чемпіонами світу, повідомляє Goal з посиланням на Rai Sport.

«Ми провели чудовий чемпіонат світу й ставали сильнішими після кожної гри. У фіналі ми були кращими за суперника. Шкода, що не змогли виграти раніше, але такі матчі ніколи не бувають простими. Перемоги, здобуті через самовіддачу, мають особливу цінність», — сказав де ла Фуенте.

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Окремо тренер пояснив, як його команді вдалося мінімізувати вплив лідера збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

«Ми тримали його подалі від небезпечних зон завдяки контролю м’яча. Команда виконала цю роботу просто чудово», — наголосив наставник.

Де ла Фуенте також відзначив своїх футболістів, заявивши, що саме командна гра стала головною запорукою успіху.

«У мене чудові гравці, найкращі у світі. Вони роблять футбол простішим і завжди працюють із максимальною віддачею. Ми були найкращою командою цього турніру, і я дуже пишаюся своїми футболістами», — підсумував тренер.

Збірна Іспанії здобула перемогу над Аргентиною завдяки голу Феррана Торреса в овертаймі та вдруге в історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.

Торреса було визнано найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу. Втішати аргентинця підійшов 18-річний гравець збірної Іспанії Ламін Ямаль.

Також Мессі розкритикували за спробу домогтися покарання для захисника збірної Іспанії Марка Кукурельї.

Водночас футболіст збірної Аргентини Крістіан Ромеро не потиснув руку Трампу на церемонії нагородження ЧС.

Трамп не захотів залишати сцену під час вручення Кубка світу.