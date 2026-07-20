Збірна Іспанії стала чемпіоном світу 2026 року, обігравши у фіналі національну команду Аргентини — 1:0 .

Вінгер збірної Іспанії та Барселони Ламін Ямаль після матчу отримав привітання від своєї дівчини Інес Гарсії.

Обраниця 19-річного футболіста опублікувала в соціальних мережах спільне фото з Ямалем і трофеєм чемпіонату світу. Дівчина привітала Ламіна з перемогою.

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«Ти це зробив. Вітаю, моя любов, ти — чемпіон світу», — написала Інес.

На чемпіонаті світу 2026 року Ямаль взяв участь у восьми матчах, у яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

У свої 19 років Ламін також є чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії, яка у 2024 році обіграла у фіналі Англію.

Збірна Іспанії перемогла Аргентину завдяки голу Феррана Торреса в овертаймі й удруге в історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.

Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав «Золотий м’яч» мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу. Втішити аргентинця підійшов 18-річний гравець збірної Іспанії Ламін Ямаль.

Мессі також розкритикували за спробу домогтися покарання для захисника збірної Іспанії Марка Кукурельї.

Водночас футболіст збірної Аргентини Крістіан Ромеро не потиснув руку Трампу на церемонії нагородження чемпіонату світу.