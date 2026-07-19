Матч Іспанія — Аргентина пройде в неділю, 19 липня. Початок гри — о 22:00 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію фіналу Іспанія — Аргентина. Читайте також анонс поєдинку Іспанія — Аргентина.

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В Україні чемпіонат світу з футболу транслює медіасервіс MEGOGO.

Глядачі можуть переглянути матч Іспанія — Аргентина та всі інші поєдинки мундіалю на OTT-платформі MEGOGO за передплатами «Спорт» і «Максимальна» (у складі MEGOPACK). Стежити за іграми ЧС-2026 на платформі можна в підрозділі «Футбол» розділу «Спорт», а також на каналах MEGOGO Футбол 1, MEGOGO Футбол 2 та MEGOGO Футбол 3.

Крім того, трансляція матчу Іспанія — Аргентина в Україні буде доступна безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у мережах Т2 та кабельних мережах.

Букмекери вважають збірну Іспанії фаворитом поєдинку. Такої ж думки дотримується легендарний український тренер Мирон Маркевич.

Нагадаємо, що за півтори години до початку фіналу на стадіоні відбудеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

Раніше повідомлялося, що, окрім кубка та медалей, переможці ЧС-2026 уперше в історії отримають чемпіонські перстені.