Фінальний матч ЧС-2026 відбудеться в Іст-Ратерфорді (передмістя Нью-Йорка). Початок — о 22:00 за київським часом.

Ми проведемо онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Аргентина з відеоповторами голів.

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Іспанія — Аргентина — 0:0

Фото: NV

Шлях команд до фіналу

Збірна Іспанії виграла свою групу: нічия з Кабо-Верде (0:0), перемога над Саудівською Аравією (4:0) та Уругваєм (1:0). У 1/16 фіналу іспанці розгромили Австрію (3:0), в 1/8 фіналу обіграли Португалію — 1:0. У чвертьфіналі перемогли Бельгію — 2:1, а в півфіналі здолали Францію — 2:0.

Збірна Аргентини посіла перше місце в групі, вигравши всі матчі: в Алжиру (3:0), Австрії (2:0) та Йорданії (3:1). В 1/16 фіналу Аргентина здолала Кабо-Верде лише в додатковий час (3:2). В 1/8 фіналу відіграла два м'ячі в матчі проти Єгипту — 3:2. У чвертьфіналі в додатковий час перемогла Швейцарію — 3:1. А в півфіналі обіграла Англію — 2:1.

Де дивитися

В Україні пряма трансляція матчу Іспанія — Аргентина буде доступна на медіаплатформі MEGOGO. Крім того, трансляція фіналу ЧС-2026 буде доступна безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у мережах Т2 та кабельних мережах.

Хто фаворит?

У букмекерських конторах такі коефіцієнти на основний час: перемога Іспанії — 2,31, нічия — 3,09, перемога Аргентини — 3,80. Коефіцієнт на перемогу в чемпіонаті світу: Іспанія — 1,63, Аргентина — 2,30.

Нагадаємо, що бронзові медалі ЧС-2026 здобула збірна Англії , яка перемогла Францію з тенісним рахунком — 6:4.