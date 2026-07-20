Приніс Іспанії золото. Героя фіналу ЧС-2026 визнали найкращим гравцем матчу

Торрес з’явився на полі на 62‑й хвилині, а в додатковий час вирішив долю матчу. На 106‑й хвилині він скористався скидкою Ніко Вільямса та пробив під поперечину, не залишивши шансів Еміліано Мартінеса. Цей гол став єдиним і переможним у матчі, а самого нападника Барселони було визнано найкращим гравцем фіналу.

Реклама

Завдяки цьому успіху Фурія Роха вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу.

Аргентинець став першим гравцем в історії футболу, який вийшов у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу.

Повідомлялося, що фінал чемпіонату світу відвідали Андрій Шевченко та Олександр Усик.

Перед цим Усик зізнався, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026.

Цікаво, що чемпіон світу-2010 у складі іспанців Жоан Капдевіла попросив допомоги у президента США Дональда Трампа, щоб потрапити на фінал мундіалю.

Бронзові медалі турніру завоювала збірна Англії, яка у неймовірному матчі за третє місце перемогла Францію з рахунком 6:4.