Приніс Іспанії золото. Героя фіналу ЧС-2026 визнали найкращим гравцем матчу
Ферран Торрес забив переможний гол (Фото: REUTERS/Mike Segar)
Форвард збірної Іспанії Ферран Торрес отримав нагороду найкращого гравця фінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Аргентини (1:0).
Торрес з’явився на полі на 62‑й хвилині, а в додатковий час вирішив долю матчу. На 106‑й хвилині він скористався скидкою Ніко Вільямса та пробив під поперечину, не залишивши шансів Еміліано Мартінеса. Цей гол став єдиним і переможним у матчі, а самого нападника Барселони було визнано найкращим гравцем фіналу.
Завдяки цьому успіху Фурія Роха вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.
Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу.
Аргентинець став першим гравцем в історії футболу, який вийшов у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу.
Повідомлялося, що фінал чемпіонату світу відвідали Андрій Шевченко та Олександр Усик.
Перед цим Усик зізнався, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026.
Цікаво, що чемпіон світу-2010 у складі іспанців Жоан Капдевіла попросив допомоги у президента США Дональда Трампа, щоб потрапити на фінал мундіалю.
Бронзові медалі турніру завоювала збірна Англії, яка у неймовірному матчі за третє місце перемогла Францію з рахунком 6:4.