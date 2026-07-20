Приніс Іспанії золото. Героя фіналу ЧС-2026 визнали найкращим гравцем матчу

20 липня, 08:36
Ферран Торрес забив переможний гол (Фото: REUTERS/Mike Segar)

Ферран Торрес забив переможний гол (Фото: REUTERS/Mike Segar)

Форвард збірної Іспанії Ферран Торрес отримав нагороду найкращого гравця фінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Аргентини (1:0).

Торрес з’явився на полі на 62‑й хвилині, а в додатковий час вирішив долю матчу. На 106‑й хвилині він скористався скидкою Ніко Вільямса та пробив під поперечину, не залишивши шансів Еміліано Мартінеса. Цей гол став єдиним і переможним у матчі, а самого нападника Барселони було визнано найкращим гравцем фіналу.

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Завдяки цьому успіху Фурія Роха вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу.

Аргентинець став першим гравцем в історії футболу, який вийшов у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу.

Повідомлялося, що фінал чемпіонату світу відвідали Андрій Шевченко та Олександр Усик.

Перед цим Усик зізнався, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026.

Цікаво, що чемпіон світу-2010 у складі іспанців Жоан Капдевіла попросив допомоги у президента США Дональда Трампа, щоб потрапити на фінал мундіалю.

Бронзові медалі турніру завоювала збірна Англії, яка у неймовірному матчі за третє місце перемогла Францію з рахунком 6:4.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   збірна Іспанії Збірна Аргентини Футбол ЧС-2026

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