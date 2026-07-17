Славко Вінчич уже відсудив три матчі на ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Raquel Cunha)

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визначилася з арбітром, який працюватиме на фінальному матчі чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини та Іспанії.

Головним арбітром призначено 46‑річного словенця Славко Вінчича.

На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Томаж Кланчник та Андраж Ковачич. Резервним арбітром призначено представника Йорданії Адхама Махадме, а його асистентом стане Мохаммад Аль-Калаф.

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Вінчич дебютував у вищій лізі Словенії у 2007 році, двічі судив фінали Кубка Словенії, з 2010 року є арбітром ФІФА. Він працював на матчах Ліги чемпіонів, Євро‑2020, фіналі Ліги Європи‑2022, а також фіналі Ліги чемпіонів‑2024 на Вемблі між Боруссією та Реалом.

На ЧС‑2026 він уже обслуговував матчі групового етапу Бразилія — Марокко (1:1) та Йорданія — Алжир (1:2), а також поєдинок 1/16 фіналу Мексика — Еквадор (2:0), де вилучив П'єро Інкап'є.

Фінал чемпіонату світу з футболу відбудеться 19 липня в Іст-Ратерфорді. За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

ФІФА також планує подовжити перерву між першим і другим таймами, оскільки на стадіоні виступатимуть Мадонна, Шакіра, гурт BTS і Джастін Бібер.

Президент США Дональд Трамп особисто вручить головний трофей переможцям ЧС-2026 спільно з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.