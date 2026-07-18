«Зараз він один із найкращих у світі». Мессі назвав гравця Барселони, який може увійти в історію футболу

18 липня, 08:28
Ліонель Мессі висловився про Ламіна Ямаля (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

Ліонель Мессі висловився про Ламіна Ямаля (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

Нападник і капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі висловився про вінгера збірної Іспанії Ламіна Ямаля перед фіналом чемпіонату світу 2026 року.

Аргентинський футболіст вважає вінгера Барселони одним із найкращих у світі й заявив, що той здатний увійти в історію футболу.

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«Ламін — фантастичний гравець, за яким я давно стежу, адже він виступає за клуб, який я люблю. Я завжди бажаю йому всього найкращого. У свої 19 років він — один із найкращих у світі. Попереду в нього вся кар'єра і чудова нагода досягти чогось історичного. Ми ж зробимо все можливе, щоб цього разу цього не сталося.

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Зараз він — один із найкращих у світі. Я бажаю йому успіху, адже те, що добре для нього, — добре й для Барселони. У збірної Іспанії фантастичні футболісти й чудова гра. Але ми теж маємо свою зброю", — наводить слова Мессі ESPN.

Нагадаємо, що в півфіналі ЧС-2026 Збірна Іспанії перемогла Францію (2:0), а Аргентина здобула вольову перемогу над Англією (2:1).

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Матч Іспанія — Аргентина відбудеться в неділю, 19 липня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, а Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні — чинний чемпіон світу: вона перемогла Францію у фіналі турніру в Катарі у 2022 році.

За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

ФІФА також планує подовжити перерву між першим і другим таймами, оскільки на стадіоні виступатимуть Мадонна, Шакіра, гурт BTS і Джастін Бібер.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Ліонель Мессі ЧС-2026 Ламін Ямаль

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