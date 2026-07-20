Ніко Вільямс із сім'єю після перемоги на ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Carlos Barria)

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу 2026 року, обігравши у фіналі національну команду Аргентини — 1:0 .

Одним із героїв зустрічі став іспанський вінгер Ніко Вільямс, який відзначився гольовою передачею на Феррана Торреса.

Після церемонії нагородження Ніко Вільямс подарував золоту медаль за перемогу на чемпіонаті світу своїй мамі. Футболіст відніс нагороду на трибуну, де сиділа його мати.

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🥇 Nico Williams entregándole la medalla de campeón del mundo a su madre, María Arthuer. pic.twitter.com/LKVfAX52Ns — Diego Cobo (@DiiegoCobo) July 19, 2026

Ніко пояснив, чому вирішив віддати нагороду матері.

«Я швидкий, але не швидший за свою маму. Вона втекла від смерті й перетнула пустелю Сахара, діставшись із Гани до Іспанії. Я віддав їй свою чемпіонську медаль, бо вона заслужила її більше, ніж я», — наводить слова Вільямса The Times of India.

У 1993 році сім'я Вільямса залишила Гану заради кращого життя, подолала частину шляху через пустелю Сахара і згодом залишилася в Іспанії.

Збірна Іспанії перемогла Аргентину завдяки голу Феррана Торреса в овертаймі й удруге в історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.

Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу. Втішити аргентинця підійшов 18-річний гравець збірної Іспанії Ламін Ямаль.

Мессі також розкритикували за спробу домогтися покарання для захисника збірної Іспанії Марка Кукурельї.

Водночас футболіст збірної Аргентини Крістіан Ромеро не потиснув руку Трампу на церемонії нагородження чемпіонату світу.