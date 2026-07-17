«Мессі тягнутимуть до кінця». Саленко дав прогноз на фінал ЧС-2026 і порівняв Іспанію з командою Лобановського

Колишній нападник київського Динамо нагадав свої слова, сказані перед турніром, про те, що Аргентина стане одним із фіналістів мундіалю.

«Ще тоді я казав, що Мессі, зважаючи на обставини, „тягнутимуть“ на турнірі до самого кінця. Так і сталося: фінальна частина турніру проходить в Америці, Лео грає у США — там він головна зірка. У деяких матчах було помітно, що до Аргентини на Мундіалі ставляться лояльніше, ніж до інших збірних. У матчі проти Алжиру Мессі мав би отримати й червону картку. Тоді був би повний набір можливих заохочень і покарань. Але це футбол, де діють свої закони».

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Фото: REUTERS/Карлос Барріа

Саленко висловився про збірні Іспанії та Аргентини, які зіграють у фіналі.

«Тут я можу бути упередженим, адже за Кубок світу змагатимуться дві іспаномовні команди, до яких я небайдужий. Я вболіваю за Іспанію вже багато років; дещо змінившись, вона грає раціонально й ефективно, а перед півфіналом Англія — Аргентина я одразу сказав, що латиноамериканці подолають цей етап».

Футболіст порівняв збірну Іспанії з командою київського Динамо часів Лобановського.

«Як Іспанія легко пройшла Францію? Легко, бо команда наполегливо працювала. У цій збірній Іспанії немає яскраво вираженого лідера, суперзірки, навколо якої будується гра. Їх там не одна й не три, а коли на кожній позиції є своя зірка, тоді й виникає командна єдність. Усе як свого часу в Динамо Валерія Лобановського. Він будував не команду зірок, а команду-зірку. Саме такою є нинішня Іспанія. І у фіналі проти Аргентини вони гратимуть так само».

Фото: Reuters/Джером Мірон

Саленко зізнався, що у фіналі підтримуватиме європейську збірну.

«Хто заслуговує на перемогу? Обидва суперники. В Аргентини є Мессі, а в Іспанії — час, щоб вигадати, як його нейтралізувати. Гадаю, вони знайдуть спосіб. У французів був більш мобільний Мбаппе, і його запал майже повністю загасили. Іспанці знають, чому Лео ледь не в кожній грі має шанс або забити, або віддати гольову передачу. Його неправильно перекривали. Пробували грати й „один в один“, але він усе одно тікав від опікуна. Це не оптимальний варіант. Проти нього, ймовірно, діятимуть за ситуацією: у зонах тих гравців, які за них відповідають. Аргентина шукатиме підсилення після замін, а Іспанія проведе весь матч рівно. Кому пощастить? Будемо вболівати за Європу», — сказав Саленко для Футбол 24.

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Нагадаємо, що в неділю, 19 липня, збірні Іспанії та Аргентини зіграють у фіналі чемпіонату світу — 2026. Матч відбудеться в Іст-Ратерфорді (США) і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Повідомлялося, що Дональд Трамп відвідає фінал ЧС-2026 між Аргентиною та Іспанією.