Після фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини та Іспанії (0:1) не вщухли пристрасті.

Після фінального свистка захисник аргентинців Ніколас Отаменді вступив у словесну перепалку з півзахисником збірної Іспанії Родрі. Аргентинець заявив, що іспанці ще до вирішального матчу намагалися вплинути на роботу арбітрів.

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«Ви цілий тиждень плакали через суддівство. Ти і Ляпорт — обидва. Це неправильно, друже. Ви постійно скаржилися арбітрам», — звернувся Отаменді до Родрі.

🚨🚨🚨🚨🚨دازن إسبانيا تنشر ما قاله أوتاميندي لرودري بعد نهاية المباراة:



ابدأ بالحديث بشكل أقل يا رجل فقد قضيتما الأسبوع بأكمله تبكيان. طوال الأسبوع وأنتما تبكيان.



أنت ولابورت. كلاكما.

هذا أمر لا يُفعل.

قضيتما الوقت تبكيان وتشتكيان من الحكام يا صديقي.

لكن كان يجدر بك ألا تتحدث… pic.twitter.com/bWY9efhdOH — ZidaneModric10 (@said_modric10) July 20, 2026

Причиною таких звинувачень стали слова захисника Іспанії Емеріка Ляпорта, який напередодні фіналу висловив невдоволення суддівством на турнірі. За його словами, арбітри надто часто залишали без покарання жорстку гру суперників, зокрема збірної Аргентини.

«Мене не турбує агресивний футбол, якщо арбітр виконує свою роботу. Але були епізоди, які нас дуже здивували. Аргентинці часто залишали по собі багато ударів, і це не повинно залишатися без покарання. Суддя має контролювати такі моменти», — заявив Ляпорт.

збірна Іспанії здобула перемогу над Аргентиною завдяки голу Феррана Торреса в овертаймі та вдруге в історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.

Торреса було визнано найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу. Втішати аргентинця підійшов 18-річний гравець збірної Іспанії Ламін Ямаль.

Також Мессі розкритикували за спробу домогтися покарання для захисника збірної Іспанії Марка Кукурельї.

Водночас футболіст збірної Аргентини Крістіан Ромеро не потиснув руку Трампу на церемонії нагородження ЧС.

Трамп не захотів залишати сцену під час вручення Кубка світу.