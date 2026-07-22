У фіналі чемпіонату світу 2026 року збірна Іспанії з мінімальним рахунком перемогла національну команду Аргентини — 1:0 .

Після фінального поєдинку стався кумедний випадок за участю пілота, який розіграв пасажирів свого літака.

Іспанський пілот оголосив у літаку, яким летіли аргентинські вболівальники, що їхня збірна стала чемпіоном світу. Про це повідомляє The Sun.

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«Як ви знаєте, лише одна команда може виграти чемпіонат світу… Ми хочемо привітати наших аргентинських друзів…».

Після цих слів уболівальники почали радіти перемозі аргентинської збірної.

Потім пілот зробив паузу приблизно на 30 секунд і додав: «З перемогою Іспанії».

Spanish pilot pranks Argentine passengers into thinking they won World Cup pic.twitter.com/ztjgyfYKP0 — The Sun (@TheSun) July 21, 2026

Після цього пасажири замовкли, і в салоні літака запала тиша.

Єдиний гол у матчі було забито в додатковий час, а його автором став футболіст Ферран Торрес. Це друге золото чемпіонату світу в історії іспанської команди. Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч турніру, випередивши Мессі та Мбаппе.

Ми писали, що після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Повідомлялося, що понад 2 мільйони вболівальників зустріли збірну Іспанії після перемоги на ЧС-2026.

Крім того, стало відомо, що святкування перемоги Іспанії у фіналі ЧС-2026 спричинило землетрус.