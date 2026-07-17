«Аргентині пощастило»: володар Золотого м’яча впевнено передбачив переможця фіналу ЧС-2026

17 липня, 22:39
Аргентина обіграла Англію у півфіналі (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Аргентина обіграла Англію у півфіналі (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Знаменитий англійський форвард Майкл Оуен вважає, що чемпіонат світу 2026 року виграє Іспанія.

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На думку володаря Золотого м’яча 2001 року, в Аргентини на цьому мундіалі ще не було таких сильних суперників, як іспанці.

«Аргентині пощастило з сіткою до півфіналу. Вони насилу пройшли Кабо-Верде, насилу обіграли Єгипет, забили Англії переможні голи лише наприкінці матчу. Швидше ми самі дозволили їм пройти далі, ніж вони нас переграли.

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Протягом усього турніру вони не справили на мене великого враження. Натомість Іспанія — це зовсім інша справа. Їхній матч проти Франції був справжнім футбольним мистецтвом. Це був виступ найвищого рівня проти дуже сильного суперника. Думаю, Іспанія значно сильніша за Аргентину, тому очікую, що вона виграє чемпіонат світу — і цілком заслужено", — цитує Оуена Metro.

Матч Іспанія — Аргентина відбудеться у неділю, 19 липня, й розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Фінал ЧС-2026 (Фото: NV)
Фінал ЧС-2026 / Інфографіка: NV

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу: перемогла Францію у фіналі Катару-2022.

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Раніше Мілевський зробив прогноз на фінал ЧС-2026 Іспанія — Аргентина.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Збірна Аргентини збірна Іспанії ЧС-2026 Футбол

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