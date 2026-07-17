Легендарний футболіст переконаний, що збірна Аргентини, попри наявність Ліонеля Мессі, поступається супернику в ключових фазах гри.

«Я побував на обох півфіналах й можу сказати, що для мене фаворитом є Іспанія.

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Обидві команди дуже комфортно почуваються з м’ячем і люблять контролювати гру. Але, дивлячись на Аргентину у матчі з Англією, було видно, що майже всі атаки проходили через правий фланг, де діяв Ліонель Мессі. Щойно вони переводили м’яч ліворуч, дуже швидко знову повертали його направо.

[Лівий захисник] Марк Кукурелья став найкращим гравцем першого півфіналу, а Іспанія виглядає дуже потужно саме на лівому фланзі. Крім того, не пропустити від Франції та взагалі майже не пропускати на цьому чемпіонаті світу — це неймовірно.

На мою думку, Іспанія має занадто багато переваг для цієї Аргентини. Аргентина — дуже небезпечна команда, і, як ми вже бачили на цьому турнірі, вона завжди знаходить спосіб досягти результату. Коли у вас є такий чарівник, як Мессі, шанс буде завжди. Але я все ж думаю, що Іспанія виявиться сильнішою", — цитує Террі Metro.

Матч Іспанія — Аргентина відбудеться у неділю, 19 липня, й розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу: перемогла Францію у фіналі Катару-2022.

Раніше Мілевський зробив прогноз на фінал ЧС-2026 Іспанія — Аргентина.