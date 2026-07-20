«Чемпіони світу вдруге». Емоційна реакція Надаля на перемогу збірної Іспанії у фіналі ЧС — відео
Рафаель Надаль підтримував збірну Іспанії у фіналі ЧС-2026 (Фото: facebook.com/Nadal)
Збірна Іспанії стала чемпіоном світу 2026 року з футболу, обігравши у фіналі національну команду Аргентини — 1:0.
22-разовий чемпіон турнірів Великого шлема, колишня перша ракетка світу, легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль підтримував команду своєї країни.
Надаль опублікував на своїй сторінці в Instagram допис, у якому показав реакцію на перемогу Іспанії у фіналі.
Рафаель стежив за матчем Іспанії з Аргентиною в колі рідних і близьких. Після фінального свистка він підняв руки, голосно вигукнув «Vamos!» і почав обіймати друзів.
«Вперед! Чемпіони світу вдруге!» — написав 40-річний Надаль.
Єдиний м’яч у фіналі на 106-й хвилині забив Ферран Торрес, який отримав гольовий пас від Ніко Вільямса.
Збірна Іспанії вдруге в історії виграла чемпіонат світу, відібравши в Аргентини статус чинного чемпіона. Нагадаємо, що на турнірі в Катарі 2022 року аргентинці перемогли Францію у фіналі в серії пенальті.
Варто зазначити, що найкращим футболістом фіналу чемпіонату світу 2026 року було визнано іспанця Феррана Торреса, який також відзначився голом.
Після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.
Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу.