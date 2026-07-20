Збірна Іспанії стала чемпіоном світу 2026 року з футболу, обігравши у фіналі національну команду Аргентини — 1:0 .

22-разовий чемпіон турнірів Великого шлема, колишня перша ракетка світу, легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль підтримував команду своєї країни.

Надаль опублікував на своїй сторінці в Instagram допис, у якому показав реакцію на перемогу Іспанії у фіналі.

Реклама

Рафаель стежив за матчем Іспанії з Аргентиною в колі рідних і близьких. Після фінального свистка він підняв руки, голосно вигукнув «Vamos!» і почав обіймати друзів.

«Вперед! Чемпіони світу вдруге!» — написав 40-річний Надаль.

Єдиний м’яч у фіналі на 106-й хвилині забив Ферран Торрес, який отримав гольовий пас від Ніко Вільямса.

Збірна Іспанії вдруге в історії виграла чемпіонат світу, відібравши в Аргентини статус чинного чемпіона. Нагадаємо, що на турнірі в Катарі 2022 року аргентинці перемогли Францію у фіналі в серії пенальті.

Варто зазначити, що найкращим футболістом фіналу чемпіонату світу 2026 року було визнано іспанця Феррана Торреса, який також відзначився голом.

Після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу.