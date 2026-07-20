У фіналі чемпіонату світу 2026 року збірна Аргентини з мінімальним рахунком поступилася Іспанії — 0:1 .

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні емоційно сприйняв поразку на турнірі. Фахівець розплакався під час пресконференції. Про це повідомляє DSPORTS.

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«Я вже виплакав усю душу в роздягальні разом зі своїми хлопцями. Я безмежно вдячний цій групі футболістів — вони були справжніми воїнами. Ми до останньої хвилини намагалися зробити все можливе. Мене розриває між розчаруванням і гордістю.

Мені дуже сумно, але хлопці віддали на полі все — до останнього подиху. Я безмежно вдячний їм за мужню гру, яка підтримувала надію до самого кінця. Це чудове місце, місце мрії. Ні я, ні мій тренерський штаб навіть у найсміливіших мріях не могли уявити, що пройдемо цей шлях".

¡¡VAMOS, LIONEL QUERIDO!!



Scaloni cerró la conferencia de prensa con lágrimas de emoción. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/QwB2LHg44r — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Скалоні повідомив, що, ймовірно, залишить свою посаду після завершення контракту, який закінчується наприкінці поточного року.

«Я продовжу працювати до грудня, а потім, звісно, поговорю з президентом. Мені дуже приємно бути тут, і я пишаюся цим. Я залишатимуся на посаді до грудня, якщо президент цього захоче, а після цього ситуація може змінитися, і це справедливо.

Щоб продовжувати, потрібно виконати чимало умов. Створити таку команду знову буде дуже складно. Ми до останньої хвилини намагалися віддати всі сили. Гадаю, буде справедливо, якщо я візьму час і все обміркую".

Скалоні очолює збірну Аргентини з 2018 року. За цей час команда виграла чемпіонат світу 2022 року, Фіналіссіму та два Кубки Америки.

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу 2026 року завдяки голу Феррана Торреса в додатковий час.

Фурія Роха вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.

Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

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Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу. Втішити аргентинця підійшов 18-річний гравець збірної Іспанії Ламін Ямаль.