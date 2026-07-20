«Не варто бути такою дитиною». Мессі розкритикували за поведінку у фіналі ЧС-2026 — відео

20 липня, 10:32
Мессі вимагав покарати Кукурелью (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Мессі вимагав покарати Кукурелью (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі опинився в центрі уваги після фіналу чемпіонату світу-2026, в якому його команда поступилася Іспанії (0:1).

Суперечливий епізод стався після вилучення Енцо Фернандеса, який отримав другу жовту картку за небезпечний фол проти Пау Кубарсі, повідомляє Goal.

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Невдовзі Мессі вступив у словесну перепалку із захисником збірної Іспанії Марком Кукурельєю та почав активно апелювати до арбітра, вимагаючи покарати суперника.

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За регламентом ЧС-2026 футболіст може отримати червону картку за спілкування з опонентом із навмисно прикритим ротом. Раніше на турнірі за подібне порушення вже був вилучений півзахисник Парагваю Мігель Альмірон, тому аргентинець сподівався на аналогічне рішення щодо Кукурельї.

https://twitter.com/Anindagol9/status/2078951454249795971

Такі дії Мессі різко розкритикував колишній захисник збірної Англії Лі Діксон.

«Не варто бути такою дитиною, щоб намагатися домогтися вилучення суперника за таке. Це просто смішно», — заявив Діксон.

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу-2026 завдяки голу Феррана Торреса в додатковий час.

Фурія Роха вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.

Торреса було визнано найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу. Втішати аргентинця підійшов 18-річний гравець збірної Іспанії Ламін Ямаль.

Мессі став першим гравцем в історії футболу, який вийшов у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу.

Водночас футболіст збірної Аргентини Крістіан Ромеро не потиснув руку Трампу на церемонії нагородження ЧС.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Ліонель Мессі Збірна Аргентини збірна Іспанії ЧС-2026 Футбол

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