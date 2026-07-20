Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі опинився в центрі уваги після фіналу чемпіонату світу-2026, в якому його команда поступилася Іспанії (0:1) .

Суперечливий епізод стався після вилучення Енцо Фернандеса, який отримав другу жовту картку за небезпечний фол проти Пау Кубарсі, повідомляє Goal.

Невдовзі Мессі вступив у словесну перепалку із захисником збірної Іспанії Марком Кукурельєю та почав активно апелювати до арбітра, вимагаючи покарати суперника.

Реклама

За регламентом ЧС-2026 футболіст може отримати червону картку за спілкування з опонентом із навмисно прикритим ротом. Раніше на турнірі за подібне порушення вже був вилучений півзахисник Парагваю Мігель Альмірон, тому аргентинець сподівався на аналогічне рішення щодо Кукурельї.

Такі дії Мессі різко розкритикував колишній захисник збірної Англії Лі Діксон.

«Не варто бути такою дитиною, щоб намагатися домогтися вилучення суперника за таке. Це просто смішно», — заявив Діксон.

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу-2026 завдяки голу Феррана Торреса в додатковий час.

Фурія Роха вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.

Торреса було визнано найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу. Втішати аргентинця підійшов 18-річний гравець збірної Іспанії Ламін Ямаль.

Мессі став першим гравцем в історії футболу, який вийшов у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу.

Водночас футболіст збірної Аргентини Крістіан Ромеро не потиснув руку Трампу на церемонії нагородження ЧС.