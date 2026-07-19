Мессі — перший гравець в історії футболу, який вийде у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу

Мессі виграв чемпіонат світу у 2022 році (Фото: REUTERS/Agustin Marcarian)

Збірні Іспанії та Аргентини оголосили стартові склади на фінал чемпіонату світу 2026 року .

Ліонель Мессі зіграє у складі Аргентини з перших хвилин. Він стане першим гравцем в історії футболу, який проведе у старті три фінали чемпіонату світу (2014, 2022, 2026).

Загалом Мессі - лише другий футболіст в історії, який зіграє у трьох фіналах ЧС. Він повторив досягнення бразильця Кафу, який у фіналі ЧС-1994 вийшов на заміну, а у 1998-му та 2002-му грав у стартовому складі.

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Додамо, що легендарний Пеле, який тричі вигравав чемпіонат світу, у фіналі 1962 року не грав через травму.

Стартові склади на фінал ЧС-2026:

Іспанія: Сімон, Порро, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья, Родрі, Руїс, Ольмо, Ямаль, Баена, Оярсабаль.

Аргентина: Е. Мартінес, Монтьєль, Ромеро, Ліс. Мартінес, Тальяфіко, Де Поль, Фернандес, Макаллістер, Гонсалес, Альварес, Мессі.

Фінальний матч Іспанія — Аргентина відбудеться на стадіоні Метлайф у штаті Нью-Джерсі, початок о 22:00 за київським часом.

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу: перемогла Францію у фіналі Катару-2022.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик зізнався, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026.