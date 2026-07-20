Президент США Дональд Трамп потрапив у курйозну ситуацію після фіналу чемпіонату світу-2026 між з бірними Іспанії та Аргентини (1:0) .

Після перемоги іспанців глава ФІФА Джанні Інфантіно разом із Трампом вручили трофей капітану збірної Іспанії Родрі, після чого президент США вирішив не йти зі сцени.

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Родрі жестом дав зрозуміти Трампу, що настав час звільнити місце для командного святкування, проте американський президент відійшов убік і залишився на сцені поруч із футболістами.

Коли гравці Іспанії підняли Кубок світу над головою, Трамп продовжив стояти поряд із командою та аплодував, «вкравши» частину моменту слави у чемпіонів світу.

Цікаво, що минулого року Трамп також залишився на сцені під час святкування перемоги лондонського Челсі у фіналі Клубного чемпіонату світу.

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу-2026 завдяки голу Феррана Торреса в додатковий час.

Фурія Роха вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.

Торреса було визнано найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу. Втішати аргентинця підійшов 18-річний гравець збірної Іспанії Ламін Ямаль.

Також Мессі розкритикували за спробу домогтися покарання для захисника збірної Іспанії Марка Кукурельї.

Водночас футболіст збірної Аргентини Крістіан Ромеро не потиснув руку Трампу на церемонії нагородження ЧС.