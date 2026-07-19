Матч Іспанія — Аргентина розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ми ведемо текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку. Тут ми в режимі реального часу повідомлятимемо рахунок, а також публікуватимемо відео голів та інформацію про їхніх авторів. Після фінального свистка буде доступний відеоогляд матчу Іспанія — Аргентина.

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ІСПАНІЯ — АРГЕНТИНА — 0:0 (оновлюється)

Аналітики букмекерських контор прогнозують перемогу збірної Іспанії в основний час із імовірністю 43,2%, шанси на перемогу збірної Аргентини — 26,3%, а ймовірність нічиєї в основний час — 30,5%.

Коефіцієнти на чемпіонський титул: Іспанія — 1,63, Аргентина — 2,30.

До речі, на фінал ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною до Нью-Йорка прибули голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко та колишній чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Раніше ми писали, як в Україні можна безкоштовно переглянути фінальний матч ЧС-2026 Іспанія — Аргентина.

Нагадаємо, що бронзові медалі чемпіонату світу 2026 року здобула збірна Англії, яка перемогла Францію з рідкісним для футболу рахунком — 6:4.