Пілот просто під час польоту оголосив пасажирам результат фіналу ЧС-2026 — відео набрало майже 4 млн переглядів
Іспанія стала чемпіоном світу з футболу (Фото: REUTERS/Ana Beltran)
Збірна Іспанії з футболу стала чемпіоном світу, перемігши Аргентину у фіналі — 1:0.
Єдиний гол у матчі було забито в додатковий час, а його автором став футболіст Ферран Торрес.
Не всі іспанські вболівальники мали змогу спостерігати за матчем, адже частина з них опинилася високо над землею.
Авіакомпанія Ryanair подбала про те, щоб пасажири дізналися результат фінального матчу чемпіонату світу.
Пілот увімкнув мікрофон і сказав: «Хочу повідомити вам, що, на жаль… Тим, хто має футболку збірної Іспанії лише з однією зіркою, доведеться купити нову». Так пілот оголосив, що Іспанія стала чемпіоном світу з футболу.
Вболівальники в літаку не стримували емоцій і почали святкувати перемогу.
Зазначимо, що відео з оголошенням пілота набрало 3,7 мільйона переглядів.
Це друге «золото» чемпіонату світу в історії іспанської команди. Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії. Родрі отримав «Золотий м’яч» мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.
Ми писали, що після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.
Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу. Втішити аргентинця підійшов 19-річний гравець збірної Іспанії Ламін Ямаль.