Збірна Іспанії з футболу стала чемпіоном світу, перемігши Аргентину у фіналі — 1:0 .

Єдиний гол у матчі було забито в додатковий час, а його автором став футболіст Ферран Торрес.

Не всі іспанські вболівальники мали змогу спостерігати за матчем, адже частина з них опинилася високо над землею.

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Авіакомпанія Ryanair подбала про те, щоб пасажири дізналися результат фінального матчу чемпіонату світу.

Пілот увімкнув мікрофон і сказав: «Хочу повідомити вам, що, на жаль… Тим, хто має футболку збірної Іспанії лише з однією зіркою, доведеться купити нову». Так пілот оголосив, що Іспанія стала чемпіоном світу з футболу.

Вболівальники в літаку не стримували емоцій і почали святкувати перемогу.

✈️🇪🇸🗣️ El celebrado mensaje de un piloto en pleno vuelo comunicando a los pasajeros que España vuelve a ser campeona del mundo: "Aquellos que tengan una camiseta con una sola estrella tendrán que comprarse otra"



El ambiente de celebración por el nuevo título de España no solo se… pic.twitter.com/IMpR0sJlS5 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) July 20, 2026

Зазначимо, що відео з оголошенням пілота набрало 3,7 мільйона переглядів.

Це друге «золото» чемпіонату світу в історії іспанської команди. Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії. Родрі отримав «Золотий м’яч» мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Ми писали, що після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу. Втішити аргентинця підійшов 19-річний гравець збірної Іспанії Ламін Ямаль.