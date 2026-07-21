Пілот просто під час польоту оголосив пасажирам результат фіналу ЧС-2026 — відео набрало майже 4 млн переглядів

21 липня, 09:04
Іспанія стала чемпіоном світу з футболу (Фото: REUTERS/Ana Beltran)

Іспанія стала чемпіоном світу з футболу (Фото: REUTERS/Ana Beltran)

Збірна Іспанії з футболу стала чемпіоном світу, перемігши Аргентину у фіналі — 1:0.

Єдиний гол у матчі було забито в додатковий час, а його автором став футболіст Ферран Торрес.

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Не всі іспанські вболівальники мали змогу спостерігати за матчем, адже частина з них опинилася високо над землею.

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Авіакомпанія Ryanair подбала про те, щоб пасажири дізналися результат фінального матчу чемпіонату світу.

Пілот увімкнув мікрофон і сказав: «Хочу повідомити вам, що, на жаль… Тим, хто має футболку збірної Іспанії лише з однією зіркою, доведеться купити нову». Так пілот оголосив, що Іспанія стала чемпіоном світу з футболу.

Вболівальники в літаку не стримували емоцій і почали святкувати перемогу.

Зазначимо, що відео з оголошенням пілота набрало 3,7 мільйона переглядів.

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Це друге «золото» чемпіонату світу в історії іспанської команди. Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії. Родрі отримав «Золотий м’яч» мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Ми писали, що після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу. Втішити аргентинця підійшов 19-річний гравець збірної Іспанії Ламін Ямаль.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ЧС-2026 Збірна Аргентини збірна Іспанії

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