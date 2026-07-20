У фіналі чемпіонату світу 2026 року збірна Іспанії перемогла національну команду Аргентини — 1:0 .

Фінал футбольного турніру відвідав колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик, який прибув на стадіон разом із дружиною Катериною.

Катерина опублікувала відео зі стадіону, на якому Олександр з усмішкою танцює під пісню Шакіри.

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Під час фіналу Усик зустрівся та привітався з легендою збірної Іспанії та мадридського Реала Серхіо Рамосом. Спортсмени потиснули один одному руки й перекинулися кількома словами.

Фінал чемпіонату світу відвідали президент УАФ Андрій Шевченко, а також захисник збірної України Олександр Зінченко разом із дружиною Владою.

Збірна Іспанії в додатковий час обіграла Аргентину з рахунком 1:0 завдяки голу Феррана Торреса на 106-й хвилині.

Варто зазначити, що найкращим футболістом фіналу чемпіонату світу 2026 року було визнано іспанця Феррана Торреса, який також відзначився голом.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу.

Аргентинець став першим гравцем в історії футболу, який вийшов у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу.

Водночас футболіст збірної Аргентини Крістіан Ромеро не потиснув руку Трампу на церемонії нагородження чемпіонату світу.