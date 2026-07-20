Усик влаштував запальний танець на трибуні під час фіналу ЧС-2026 — відео
Олександр Усик із дружиною на фіналі ЧС-2026 (Фото: instagram.com/usykaa)
У фіналі чемпіонату світу 2026 року збірна Іспанії перемогла національну команду Аргентини — 1:0.
Фінал футбольного турніру відвідав колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик, який прибув на стадіон разом із дружиною Катериною.
Катерина опублікувала відео зі стадіону, на якому Олександр з усмішкою танцює під пісню Шакіри.
Під час фіналу Усик зустрівся та привітався з легендою збірної Іспанії та мадридського Реала Серхіо Рамосом. Спортсмени потиснули один одному руки й перекинулися кількома словами.
Фінал чемпіонату світу відвідали президент УАФ Андрій Шевченко, а також захисник збірної України Олександр Зінченко разом із дружиною Владою.
Збірна Іспанії в додатковий час обіграла Аргентину з рахунком 1:0 завдяки голу Феррана Торреса на 106-й хвилині.
Варто зазначити, що найкращим футболістом фіналу чемпіонату світу 2026 року було визнано іспанця Феррана Торреса, який також відзначився голом.
Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу.
Аргентинець став першим гравцем в історії футболу, який вийшов у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу.
Водночас футболіст збірної Аргентини Крістіан Ромеро не потиснув руку Трампу на церемонії нагородження чемпіонату світу.