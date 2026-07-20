Після фінального свистка у вирішальному матчі чемпіонату світу-2026 між Іспанією та Аргентиною (1:0) увагу вболівальників привернув емоційний епізод за участю Ламіна Ямала та Ліонеля Мессі.

Поки іспанські футболісти святкували здобутий титул, 18-річний іспанець підійшов до лідера збірної Аргентини, який важко переживав поразку, та обійняв його. Цей момент миттєво розлетівся соціальними мережами, а багато фанатів назвали його символічною передачею естафети від легенди світового футболу до нової зірки.

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Особливої ваги цьому епізоду додає історія, яка стала вірусною. У 2007 році Мессі взяв участь у благодійній фотосесії ЮНІСЕФ, під час якої купав немовля — ним виявився саме Ламін Ямаль.

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу-2026 завдяки голу Феррана Торреса в додатковий час.

Фурія Роха вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу. Перший титул Іспанія здобула у 2010 році.

Торреса було визнано найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фіналі чемпіонату світу.

Аргентинець став першим гравцем в історії футболу, який вийшов у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу.

Водночас футболіст збірної Аргентини Крістіан Ромеро не потиснув руку Трампу на церемонії нагородження ЧС.