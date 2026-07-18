Колишній тренер київського Динамо Йожеф Сабо поділився думкою про поєдинок між збірними Іспанії та Аргентини у фіналі чемпіонату світу 2026 року.

Фахівець проаналізував перемогу іспанців над Францією у півфіналі (2:0).

«Французи мене підвели — я за них уболівав. Одразу казав, що вони стануть чемпіонами світу, бо за підбором складу їм немає рівних. Цей тиск — коли тебе вважають переможцем ще до початку турніру — цілком імовірно, зіграв із ними злий жарт.

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Вони вийшли проти Іспанії, і їхніх уболівальників охопив «іспанський сором». На полі їх не було — грала лише Іспанія".

Сабо вважає, що збірна Іспанії має більше шансів на перемогу, ніж Аргентина.

«Важко дати прогноз на фінал. Я знаю, що це за ігри.

Аргентині трохи допомогли судді, хоча там дуже сильні футболісти — майстерності в них не відбереш. Як на мене, у фіналі перевага буде в Іспанії. Вони грають в один-два дотики, швидко, динамічно, без невимушених помилок.

До того ж, іспанці матимуть на добу більше часу на відпочинок. Для турніру, що триває місяць, це вагомий чинник. До того ж, у півфіналі на Аргентину лягло більше навантаження — як фізичного, так і емоційного", — сказав Сабо для Футбол 24.

Матч Іспанія — Аргентина відбудеться в неділю, 19 липня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, а Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні — чинний чемпіон світу: вона перемогла Францію у фіналі турніру в Катарі у 2022 році.

Раніше Джон Террі назвав переможця фіналу ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною.