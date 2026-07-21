«Не знаю, як у них відібрати м’яч». Маркевич назвав команду без слабких місць на ЧС-2026

Авторитетний фахівець у захваті від гравця збірної Іспанії, яка у фіналі обіграла Аргентину з рахунком 1:0.

«Іспанія пройшла турнір на одному подиху, не залишивши жодних шансів іншим командам. У них найбільш збалансований склад, який у кожному матчі демонстрував високий рівень ігрової дисципліни. Усі прагнули перемоги, що було помітно з емоцій футболістів під час ігор. І, звісно, свою роль відіграла висока майстерність іспанських гравців. До того ж ніхто не цурався чорнової роботи.

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Іспанія — це тренерська команда. Луїсу де ла Фуенте вдалося створити команду без слабких місць. Я не знаю, як можна забити їм гол чи відібрати м’яч. Хіба що якесь збіг обставин може допомогти".

Маркевич вважає, що Франція зіграла б у фіналі краще, ніж Аргентина.

«Хто міг скласти конкуренцію Іспанії на цьому чемпіонаті світу? Франція. Але мені здається, що Дідьє Дешам трохи помилився зі складом. У матчі з іспанцями їм потрібно було підсилити середню лінію, зважаючи на клас суперника. На мою думку, фінал Франція — Іспанія став би окрасою турніру», — сказав Маркевич для Meta.

Долю фіналу вирішив один гол, забитий у додатковий час. Автором м’яча став Ферран Торрес. Збірна Іспанії вдруге стала чемпіоном світу з футболу. Перший титул іспанці здобули у 2010 році.

Ми писали, що збірна Іспанії встановила історичний рекорд після перемоги на ЧС-2026 .

Раніше — капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував поразку своєї команди у фіналі. Після фінального свистка Мессі не стримав емоцій і розплакався. Підтримати капітана збірної Аргентини підійшов саме Ламін Ямаль.